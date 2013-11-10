Тагильчане, не пейте алкоголь и не ссорьтесь: «знакомые» вынесли из квартиры, что плохо лежало
10 ноября 2013, 09:15Происшествия
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Инцидент произошел в середине сентября, когда в квартиру к 54-летней тагильчанке зашел ранее знакомый ей 38-летний мужчина. С собой он привел 24-летнего приятеля.
Встреча прошла под распитие алкогольных напитков, а закончилась и вовсе ссорой. Улучив удобный момент, «сильная половина» вынесла телевизор, ресивер спутникового комплекта, набор ключей от домофона. Общий материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.
По удачному стечению обстоятельств одного из подельников, 38-летнего тагильчанина, полиция задержала даже до обращения потерпевшей, буквально на следующий день. Второго нашли накануне – 7 ноября. Его задержали а районе автозаправочной станции по улице Носова. Кстати, по данным МВД Нижнего Тагила, парень нигде не работает.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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