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Тагильчане, не пейте алкоголь и не ссорьтесь: «знакомые» вынесли из квартиры, что плохо лежало
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, не пейте алкоголь и не ссорьтесь: «знакомые» вынесли из квартиры, что плохо лежало

10 ноября 2013, 09:15Происшествия
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