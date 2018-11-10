26-летняя салдинка получила травмы в результате ДТП на пешеходном переходе
Сегодня, 11:47ПроисшествияФото: Отделение ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский»
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9 ноября в Верхней Салде 26-летяя девушка получила прелом костей таза и ушиб голени в результате ДТП.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Водитель Ford Focus сбил на пешеходном переходе 26-летюю девушку. В отделе пропаганды БДД ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» сообщили, что на момент ДТП водитель был трезв. 42-летний мужчина был в городе проездом, он не проконтролировал выбранную скорость и допустил наезд на пешехода.
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Пострадавшая была госпитализирована в медучреждение, у нее зафиксированы перелом костей таза и ушиб голени. Как пишет Vsalde.ru, это третий случай в городе за последние две недели, когда водитель сбивает человека на пешеходном переходе.
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