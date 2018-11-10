Двое жителей Каменска-Уральского обвиняются в похищении телефона у инвалида

Двое местных жителей, одному из которых 40 лет, второму – 35 лет, были задержаны полицейскими по горячим следам. Злоумышленников выдали отпечатки пальцев, оставленные на месте преступления. Оба обвиняемых нигде не работают, им предъявлено обвинение по статье «Грабеж», сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.