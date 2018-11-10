Двое жителей Каменска-Уральского обвиняются в похищении телефона у инвалида
Сегодня, 12:53ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Каменске-Уральском двое мужчин обвиняются в нападении на 46-летнего инвалида и похищении телефона стоимостью 990 рублей.
Двое местных жителей, одному из которых 40 лет, второму – 35 лет, были задержаны полицейскими по горячим следам. Злоумышленников выдали отпечатки пальцев, оставленные на месте преступления. Оба обвиняемых нигде не работают, им предъявлено обвинение по статье «Грабеж», сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.
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