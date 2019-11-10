Глава района в Смоленской области погиб при тушении пожара в доме соседей
Сегодня, 11:33ПроисшествияФото: Администрация Холм-Жирковского района Смоленской области
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Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара в своем муниципалитете, пишет ТАСС.
О случившемся сообщил губернатор области Алексей Орлов. Он рассказал, что 8 ноября Макаров помогал тушить дом своих соседей. В какой-то момент он почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось.
В ГУ МЧС пояснили, что возгорание произошло около 21:30. На месте работали четверо пожарных. Очевидцы сообщили, что двухквартирный дом выгорел практически полностью.
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