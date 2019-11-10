В Москве неизвестные украли картины уральского художника Ромы Бантика
Сегодня, 12:59ПроисшествияФото: страница Ромы Бантика во «ВКонтакте»
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В Москве на выставке на дизайн-заводе Flacon двое неизвестных украли картины уральского художника Ромы Бантика, пишет АН «Моменты».
Художник публично попросил грабителей вернуть картины. По словам Бантика, он знает тех, кто совершил кражу, так как этот момент зафиксировали видеокамеры. Художник надеется решить все мирным путем.
Я знаю, кто эти двое парней. У меня есть их фотографии, которые я пока не хочу выкладывать в сеть. Не желаю им зла, но они должны вернуть две картины, рассказал Рома Бантик.
В Москву Бантик привез выставку IGЯА, которая до этого работала в Екатеринбурге, Казани, Уфе и Санкт-Петербурге.
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