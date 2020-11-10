В кушвинской шахте ученик бурильщика погиб под колесами электровоза

Инцидент произошел утром 6 ноября. По версии следствия, ученик осуществлял работы в шахте на горизонте -240 метров. В ходе выполнения работ он упал под вагон электровоза. В результате мужчина получил черепно-мозговую травму, которая стала причиной смерти на месте происшествия.