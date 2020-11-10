В кушвинской шахте ученик бурильщика погиб под колесами электровоза

В кушвинской шахте ученик бурильщика погиб под колесами электровоза

Сегодня, 13:37ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В одной из шахт Кушвы погиб 25-летний мужчина, который работал учеником бурильщика, сообщает СУ СК по Свердловской области.

Инцидент произошел утром 6 ноября. По версии следствия, ученик осуществлял работы в шахте на горизонте -240 метров. В ходе выполнения работ он упал под вагон электровоза. В результате мужчина получил черепно-мозговую травму, которая стала причиной смерти на месте происшествия.

Следствие полагает, что причиной могли стать нарушения правил безопасности сотрудниками предприятия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На данный момент по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего, а также сбор доказательной базы. Для определения точной причины смерти ученика назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается документация, регламентирующая правила безопасности работ в шахте, а также допрашиваются сотрудники.

Напомним, вчера ночью во время пожара погиб наемный рабочий, который жил в недостроенном помещении. Возгорание произошло около часа ночи. Площадь составила 36 квадратных метров. Погибший помогал строить баню. Дверь была закрыта изнутри. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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