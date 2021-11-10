Экс-помощник полпреда президента в УрФО осужден на 12,5 лет: апелляция не помогла

Экс-помощник полпреда президента в УрФО осужден на 12,5 лет: апелляция не помогла
Экс-помощник полпреда президента в УрФО осужден на 12,5 лет: апелляция не помогла
Сегодня, 12:21ПроисшествияФото: 1МI
Экс-помощник полпреда президента в УрФО Александр Воробьев отправится в колонию на 12,5 лет за госизмену. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Апелляционный суд не стал смягчать приговор бывшему помощнику президента РФ в УрФО Александру Воробьеву, экс-чиновник проведет 12,5 лет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Московского апелляционного суда.

Приговор осужденному вступил в законную силу.

Напомним, Воробьев был задержан летом 2019 года по подозрению в госизмене. Следователи подозревали чиновника в передаче спецслужбам Польши секретной информации с заседаний Совета безопасности РФ. Экс-чиновник также обвинялся в незаконном экспорте научно-технического оборудования, технологий, секретной технической информации и контрабанде.

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