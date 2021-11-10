Пенсионерка на «зебре» попала под колеса иномарки женщины-водителя в Нижнем Тагиле

Пенсионерка на «зебре» попала под колеса иномарки женщины-водителя в Нижнем Тагиле
Пенсионерка на «зебре» попала под колеса иномарки женщины-водителя в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:41ПроисшествияФото: 1МI
Пожилая женщина переходила проезжую часть по «зебре», когда ее сбила иномарка на Восточном проезде в Нижнем Тагиле.

Дорожный инцидент произошел днем 10 ноября 2021 года на Восточном проезде в Нижнем Тагиле. Женщина водитель при повороте не заметила пешехода и совершила наезд на пенсионерку, сообщает Отделение пропаганды ГИБДД.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В результате ДТП 79-летняя пострадавшая госпитализирована медиками скорой помощи. Предварительный диагноз — перелом голени. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, до 2 лет колонии грозит водителю на BMW, допустившему наезд на пенсионерку в Екатеринбурге. Молодой человек сдавал задним ходом и не заметил женщину. В результате наезда пострадавшая получила тяжкий вред здоровью, дело передано в суд.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
дтппенсионеркапострадавшаяпереломгоспитализацияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы