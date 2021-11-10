Школьнице из Серова грозит срок за домогательства к 10-летнему брату

Школьнице из Серова грозит срок за домогательства к 10-летнему брату
Школьнице из Серова грозит срок за домогательства к 10-летнему брату
Сегодня, 18:38ПроисшествияФото: 1MI
В отношении 14-летней школьницы из Серова возбуждено уголовное дело за надругательства над 10-летним братом. Девочка вступала с ним в интимную связь 11 раз.

О происшествии стало известно в конце августа 2021 года. Видео сама девочка опубликовала Вконтакте. Как оказалось она уже не один раз пользовалась тем, что брат находится в беспомощном положении, пишет «КП-Екатеринбург».

В результате было возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. По данной статье максимальная санкция предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

В Следственном комитете по Свердловской области от комментариев воздержались.

Напомним, в Нижнем Тагиле подростка обвинили в насилии над младшими братом и сестрой. Все трое воспитываются в семье «профессиональных опекунов», через которую прошло около 20 детей.

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