Стрельба из-за парковки у ТЦ произошла в Екатеринбурге

Инцидент со стрельбой произошел вечером 9 ноября 2021 года у «Леруа Мерлен» на улице Металлургов в Екатеринбурге, сообщает пресс-группа УМВД РФ по Екатеринбургу.
В настоящее время по факту конфликта сотрудниками отдела полиции № 9 проводится проверка, в рамках которой устанавливаются точные обстоятельства произошедшего. Также установлены все участники данного инцидента,рассказали правоохранители.
В ходе конфликта никто из участников и посторонних не пострадал, оружие, из которого стреляли, изъято полицейскими. Начата проверка инцидента.
Напомним, 5 ноября текущего года водители не поделили проезжую часть в Первоуральске. Один из них разбил окно в автомобиле обидчика и несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Позже оказалось, что стреляли в стажера ГИБДД, правоохранители возбудили уголовное дело за хулиганство в отношении представителя власти с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ).