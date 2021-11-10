В детский дом в Среднеуральске вернулась сбежавшая от матери девочка из-за голода

Школьница из Североуральска снова вернулась в детский дом, сбежав от матери из-за голода. По словам девочки, мама плохо обращалась со всеми шестерыми приемными детьми — морила голодом, одевала в плохую одежду, кричала и могла ударить.

На данный момент ситуация, по словам детского омбудсмена в Свердловской области Игоря Морокова, ситуация разрешилась. Пока девочка находится в реабилитационном центре, а с семьей работают специалисты. Они, по словам Морокова, отработали проблему, пишет «КП-Екатеринбург». Девочка захотела вернуться в реабилитационный центр, это ее право. Решение будет приниматься в интересах ребенка. Но прокуратура пока свою проверку не закончила,добавил Игорь Мороков. Напомним, 14-летняя девочка из Среднеуральска сбежала от приемных родителей. В результате в ситуацию вмешался уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Он договорился с администрацией детского дома. Приемная мать заявила, что ее приемная дочь «двуличная» и она собрала ей вещи.

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