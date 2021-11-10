Вандалы испортили домики и гранитную плитку «Тагильской лагуны-2» в Нижнем Тагиле

Напомним, открытие «Тагильской лагуны-2» состоялось в конце октября 2021 года. Новая городская локация совместила в себе прогулочно-развлекательные места и площадки для занятия спортом. Здесь же юные тагильчане могут заниматься изучением Правил дорожного движения, запускать самодельные летательные аппараты, учиться управлению ТС на картодроме. На строительство было потрачено более 500 миллионов рублей.