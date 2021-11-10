А в Кировграде горожане даже устроили пикет против QR-кодов и вакцинации. Правда, свои права свердловчане «качали» совсем не долго — буквально через пару часов толпа митингующих покинула улицы, и каждый пошел своей дорогой. Жители города успели собрать сотню подписей, при этом митингующих было только 60. В своей петиции на имя генерального прокурора РФ свердловчане просят проверить законность введенных региональными властями ограничений из-за пандемии. Приехавшие на место сборища полицейские напомнили митингующим правила и порядки проведения подобных акций, после чего толпа «рассосалась». Обошлось без инцидентов.