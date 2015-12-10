Мошенничество — плохой бизнес: в Екатеринбурге будут судить торговку недвижимостью

Именно по такой схеме работала жительница Екатеринбурга Елена Родина. Она убеждала людей, что у неё есть хороший знакомый в компании-застройщике микрорайона «Академический» и что она вот так, по доброте душевной, согласна устроить сделку по продаже недвижимости по минимально возможной цене. Девять человек поверили увещаниям Елены и расстались с деньгами, на общую сумму 19,5 млн. рублей.

Елена — опытная мошенница, ей уже приходилось обманывать людей, но тогда её поймали и осудили. Не удалось ей избежать наказания и в этот раз. Дело о мошенничестве направленно в Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

Последний обман Елена провернула уже находясь в качестве подозреваемой. Она обещала помочь в приобретении двухкомнатной квартиры, получила на руки 1,5 млн. рублей и была такова.

Если Елена брала количеством, то тагильские мошенники берут качеством. Так, жительница Нижнего Тагила обманула всего одну свою «клиентку» на 5 млн. рублей.