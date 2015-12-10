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На Кубани грабители избили 88-летнего ветерана ВОВ. Мужчина скончался в больнице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Кубани грабители избили 88-летнего ветерана ВОВ. Мужчина скончался в больнице

10 декабря 2015, 18:25ПроисшествияMaurice
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