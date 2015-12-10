На Кубани грабители избили 88-летнего ветерана ВОВ. Мужчина скончался в больнице

По данным следствия, в ночь на 20 ноября двое мужчин проникли в дом 88-летнего ветерана войны в городе Белореченск Краснодарского края. Взломав дверь, они нанесли удары старику, требуя денег. Получив их, грабители скрылись. Избитого ветерана, находившегося в тяжелом состоянии, только утром обнаружила соцработница, которая вызвала скорую помощь и полицию.

Ветеран находился в коме. Он скончался в среду (9 декабря) в Краснодарской краевой клинической больнице номер 1, не приходя в сознание сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Назначена экспертиза, которая позволит установить причинно-следственную связь между травмами и смертью ветерана, отметили в прокуратуре.

Впоследствии ее результаты могут повлиять на квалификацию действий подозреваемых добавили в ведомстве.