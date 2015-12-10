Суд в США приговорил россиянина к 9 годам тюрьмы за кражу личных данных

Костюкова приговорили к девяти годам лишения свободы. Как заявил прокурор Невады Дэниэл Богдан, россиянину также грозит три года испытательного срока за его участие в деятельности сайта Carder.su. Ему также следует выплатить часть ущерба от работы сайта, который составил $50 млн. Костюков признал себя виновным.

30-летний Костюков жил в Майами, где и был арестован. Как выяснилось в суде, он использовал псевдонимы Temp и KLBS.

О том, что Костюков является гражданином России, сказал его адвокат Тодд Левенталь. Он отметил, что его подзащитного приговорили к сроку, который более чем в два раза меньше, чем у другого обвиняемого по делу, получившего 20 лет.

В марте Госдеп США объявил награду в $3 млн за ценную информацию о двух россиянах, подозреваемых в нанесении многомиллионного ущерба через Carder.su. Они обвинялись в изготовлении и продаже поддельных документов, торговле данными дебетовых и кредитных карт, а также краже личных данных и финансовых махинациях. Костюкова среди них не было.

Carder.su несет ответственность за потери не менее $50 млн. По этому делу осуждены уже несколько десятков человек.

29 сентября россиянин Дмитрий Белороссов получил четыре с половиной года тюрьмы за кибермошенничество. Суд также постановил взыскать с него $320 тыс.