Суровый Ирбит: пять лет за кражу четырех литров бензина

Трое молодых людей приехали в Ирбит из деревни Малая Речкалова «разгонять тоску». В городе они зашли к своему приятелю, который являлся владельцем автомобиля «ВАЗ-2110». Они уговорили его покатать их на «десятке» по городу. Уже поздно ночью, 1 декабря, в начале третьего часа, парни решили, что пора закругляться. И тут оказалось, что в машине почти нет бензина, а все деньги потрачены.

Недолго думая, они решили реквизировать немного бензина из одной из машин, тем более что в их машине оказались шланг и канистра. Их выбор пал на автомобиль «Ока», стоящий в одном из дворов города. «На дело» пошли двое «гостей города», один из которых был ранее трижды судим за кражи. Очевидно, что операцией руководил именно он, как более опытный. Хозяин «ВАЗа» и один из компании приезжих остались в машине.

Всё шло успешно, как вдруг из дома неподалёку вышел мужчина — местный житель. Тот знал владельца «Оки» и, не став связываться с подозрительной компанией, сообщил тому о манипуляциях, производимых с его автомобилем.

Даже поле этого у «приезжих» оставался шанс выйти сухими из воды. Поначалу владелец «Оки» не хотел сообщать о случившемся в полицию, так как ущерб был довольно незначительным — 4 литра бензина, стоимостью около 130 рублей. Но в дело вмешалась его дочь, которая настояла на звонке. Она посчитала, что если не сообщить в полицию, то воры могут вернуться.

Автовладелец сообщил полиции приметы компании и автомобиля, на котором они уехали, и уже утром та общалась с одним из подозреваемых. Через несколько часов в отделение доставили остальных не выспавшихся участников «дела о краже бензина». Двоим подозреваемым, которые сливали бензин, за кражу группой лиц по предварительному сговору, грозит до 5 лет лишения свободы.

Оставшиеся в машине зачислены в свидетели, однако владельцу «ВАЗа», для заправки которого воровался бензин, не удалось избежать проблем. Его автомобиль был помещён на штрафстоянку. Он сможет забрать его оттуда лишь после выплаты всех причитающихся сборов, в том числе оплаты за доставку транспортного средства из деревни в город на эвакуаторе и хранение его на штрафстоянке. Кроме того, он должен будет возместить ущерб потерпевшему.