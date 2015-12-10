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Суровый Ирбит: пять лет за кражу четырех литров бензина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суровый Ирбит: пять лет за кражу четырех литров бензина

10 декабря 2015, 10:55ПроисшествияДенис Таратонов
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