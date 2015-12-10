В Екатеринбурге легковой автомобиль ушёл под фуру (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера около пяти часов вечера на дублёре Сибирского тракта произошла авария: внедорожник Hyundai вылетел на встречную полосу и угодил под фуру Scania.

По словам водителя грузовика, водитель Hyundai Santa Fe ехал из города в сторону Тюмени в левом ряду. Скорее всего, из-за колеи и гололёда его раскрутило на дороге, и он вылетел на встречную полосу, врезавшись в грузовик, сообщает ИА «Ночные новости».

Водитель грузовика не пострадал, водитель Hyundai получил множественные ушибы, травму спины, у него сломана нога. Мужчину забрала скорая помощь, он был в полубессознательном состоянии. По словам очевидцев, пострадавший был в машине один. Водитель грузовика говорит, что, несмотря на ДТП, хорошо, что внедорожник прилетел именно в грузовик, в случае, если бы он врезался в легковой автомобиль, ДТП стало бы смертельным.