В Екатеринбурге задержан гражданин Китая, находящийся в международном розыске (ФОТО)

Нашими иностранными коллегами установлено, что в июне 2009 года задержанный заключил с генеральным директором китайской компании устное соглашение о посредничестве в продаже карбида кальция. Согласно договоренности предприятие осуществляло поставку товара с предоставлением счета-фактуры в адрес указанных Ли Чжи организаций.

В сентябре 2009 года мужчина заказал поставку 3 вагонов химиката, однако оплату товара не произвел, а денежные средства проиграл в азартные игры, после чего скрылся. Сумма ущерба превысила 1 700 000 китайских юаней (примерно 18 млн. рублей).

В начале декабря 2015 полицейскими из подразделения Интерпола Свердловской области была получена оперативная информация о пребывании подозреваемого в Екатеринбург. Ли Чжи задержалли на железнодорожном вокзале Екатеринбурга и доставили в дежурную часть линейного отдела. При себе он имел паспорт с туристической визой в Россию, срок действия которой истек еще в 2010 году, а также билет на поезд «Екатеринбург - Пассажирский» - «Санкт-Петербург».