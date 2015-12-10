В Приморье «человек-паук» получил почти 18 лет колонии строго режима за десятки краж и изнасилование

Грабителя, получившего в Приморье за способ проникновения в квартиры прозвище «человек-паук», приговорили за 20 совершенных краж и еще целый ряд преступлений к 17 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного по исковым заявлениям потерпевших более 1 млн руб. в счет возмещения причиненного материального ущерба, сообщила в четверг корреспонденту ТАСС старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

С учетом того, что фигурант дела в январе 2015 года осужден по другому делу за совершение преступлений, среди которых изнасилование, к 13 годам лишения свободы со штрафом, суд назначил ему по совокупности преступлений окончательное наказание в виде 17 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима сообщила представитель ведомства.