В Приморье «человек-паук» получил почти 18 лет колонии строго режима за десятки краж и изнасилование
Суд также взыскал с грабителя более 1 млн рублей в счет возмещения материального ущерба.
Грабителя, получившего в Приморье за способ проникновения в квартиры прозвище «человек-паук», приговорили за 20 совершенных краж и еще целый ряд преступлений к 17 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного по исковым заявлениям потерпевших более 1 млн руб. в счет возмещения причиненного материального ущерба, сообщила в четверг корреспонденту ТАСС старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.
С учетом того, что фигурант дела в январе 2015 года осужден по другому делу за совершение преступлений, среди которых изнасилование, к 13 годам лишения свободы со штрафом, суд назначил ему по совокупности преступлений окончательное наказание в виде 17 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима сообщила представитель ведомства.
По ее словам, свое прозвище «человек-паук» преступник получил за способность взбираться по стенам домов, используя различные выступы и кондиционеры. Проникая таким образом в квартиры среди ночи, он совершил более 20 краж и разбоев в период с апреля 2012 года по январь 2014 года, когда был задержан полицией.