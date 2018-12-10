Не могут разлепить веки: пострадавшие при аварии на ЕВРАЗ НТМК в тяжелом состоянии

В Нижнем Тагиле 8 декабря на ЕВРАЗ НТМК произошла авария в смолопекоксовом цехе. Трое сотрудников предприятия пострадали. Родственники пострадавших сообщили редакции TagilCity.ru, что травмы, которые получили тагильчане очень серьёзные.

Мужчина, который откручивал вентель трубы и находился ближе к эпицентру выброса паросмоляной смеси, пострадал сильнее всех. Помимо ожогов он получил травму головы.

Ему сначала прилетела труба в голову, потом полностью окатило мазутом под давлением, пострадало лицо, попало в глаза. Он ещё не приходил в сознание,рассказал тагильчанин, знакомый с ситуацией.

Второй рабочий также получил тяжелые травмы. Он находится в сознании, у него сильные ожоги, проблемы с глазами, вплоть до того, что врачи не могут ему разлепить веки. Он находится в одной из больниц Екатеринбурга.

Ожоги почти всего тела, разной степени - до 4. Очень сильно зрение пострадало, один глаз не могут разлепить, один открыл, почти ничего не видит, пояснил член семьи одного из пострадавших.

Третий тагильчанин стоял немного в стороне стоял, поэтому получил не такие сильные ожоги. Он находится в сознании.

Также родственник одного из пострадавших сообщил, что им звонили сотрудники профкома НТМК и предлагали любую помощь, однако родные пока не согласились, в первую очередь они обеспокоены состоянием здоровья близкого человека: