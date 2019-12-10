В Екатеринбурге в подъезде жилого дома из-за сигареты загорелся мужчина
Сегодня, 18:58ПроисшествияФото: группа «Инцидент Екатеринбург»
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Сегодня, 10 декабря, в Екатеринбурге в подъезде дома на улице Латвийская, 56 едва заживо не сгорел мужчина, пишет Znak.
Сообщение об этом появилось в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, пострадавший остался жив.
В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу рассказали, что на место происшествия выезжали сотрудники ППС. По предварительным данным, мужчина распивал спиртные напитки, а возгорание произошло из-за сигареты.
Медики скорой помощи доставили пострадавшего в больницу.
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