В Екатеринбурге в подъезде жилого дома из-за сигареты загорелся мужчина

Сообщение об этом появилось в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, пострадавший остался жив.

В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу рассказали, что на место происшествия выезжали сотрудники ППС. По предварительным данным, мужчина распивал спиртные напитки, а возгорание произошло из-за сигареты.