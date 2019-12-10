В Екатеринбурге задержали женщину с чемоданом футболок и рубашек известных брендов
В аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали женщину, которая пыталась пронести по «зеленому» коридору чемодан с рубашками и футболками известных мировых брендов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Нарушение было выявлено при проверке рейса «Стамбул-Екатеринбург». Россиянка прошла с большой сумкой вещей в «зеленый» коридор, заявив, что ей нечего декларировать.
В итоге сотрудники таможни обнаружили 27 килограммов вещей, среди которых были 90 футболок и рубашек известных брендов.
Сначала предпринимательница сказала, что везла их на продажу, но когда ей объяснили, что вещи должны быть задекларированы, попыталась убедить работников, что все подарит друзьям.
Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин рассказал, что такое количество товара явно не для личного пользования, а потому оно подлежит декларированию.
По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.
К тому же, возникает вопрос о законности использования товарных знаков. Мы направим запрос правообладателям, которые дадут ответ, законно ли использованы их товарные знаки. Если одежда контрафактная, то женщину ждет еще один административный штраф за незаконное использование товарных знаков, рассказал Дмитрий Шишкин.