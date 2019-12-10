В Екатеринбурге задержали женщину с чемоданом футболок и рубашек известных брендов

Нарушение было выявлено при проверке рейса «Стамбул-Екатеринбург». Россиянка прошла с большой сумкой вещей в «зеленый» коридор, заявив, что ей нечего декларировать.

В итоге сотрудники таможни обнаружили 27 килограммов вещей, среди которых были 90 футболок и рубашек известных брендов.

Сначала предпринимательница сказала, что везла их на продажу, но когда ей объяснили, что вещи должны быть задекларированы, попыталась убедить работников, что все подарит друзьям.

Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин рассказал, что такое количество товара явно не для личного пользования, а потому оно подлежит декларированию.

По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.