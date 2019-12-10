В Екатеринбурге задержан предполагаемый убийца двух девушек на Уктусе
Вчера в Екатеринбурге был задержан предполагаемый убийца двух девушек, найденных 26 августа прошлого года на склоне горнолыжного комплекса «Уктус», сообщает E1.
На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о его аресте.
Известно, что подозреваемому 34 года и он является жителем Екатеринбурга. К видео, опубликованному в сети с Уктуса он не имеет никакого отношения. На нем запечатлен неизвестный молодой человек, который находился в том месте за сутки до совершения преступления.
Чтобы задержать мужчину, следователям потребовалось 470 дней.
Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова были убиты в ночь на 26 августа 2018 года на горнолыжном комплексе «Уктус». По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Согласно версии следствия, девушки устроили пикник в лесу, куда заказали пиццу. Предполагается, что убийство не было запланировано, потому что перед происшествием девушки разговаривали с преступником. Мотивы преступления неизвестны.