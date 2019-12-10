В Екатеринбурге задержан предполагаемый убийца двух девушек на Уктусе

На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о его аресте.

Известно, что подозреваемому 34 года и он является жителем Екатеринбурга. К видео, опубликованному в сети с Уктуса он не имеет никакого отношения. На нем запечатлен неизвестный молодой человек, который находился в том месте за сутки до совершения преступления.

Чтобы задержать мужчину, следователям потребовалось 470 дней.