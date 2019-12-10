В Нижнем Тагиле горел НТЗТИ, прославившийся «борзым» директором
В понедельник, 9 декабря, в 21:55 поступило сообщение о пожаре на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города. Горел охранный пункт предприятия.
Площадь возгорания — 60 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 10 единиц техники. Спасательные работы закончились в 02:36. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Получился перекал печи, от этого произошло возгорание обшивки стен, сообщили TagilCity.ru в МЧС Нижнего Тагила.
В ходе пожара были повреждены перегородки, обшивка стен, имущество, перекрытия и кровля.
Напомним, завод является банкротом. НТЗТИ стал известным после обращения сотрудников на «прямую линию» с Владимиром Путиным. Там они сообщили, что в течение многих месяцев не получают зарплату. Руководитель Денис Кокорин сказал, что рабочие не получат деньги, пока президент лично не обратится к нему. Путин посчитал данное заявление «борзотой», а также обязал Генпрокуратуру разобраться с невыплатами на предприятии. Денис Кокорин получил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Экс-руководителя предприятия обвиняли в мошенничестве по предварительному сговору, полной невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств.