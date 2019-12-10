В Нижнем Тагиле горел НТЗТИ, прославившийся «борзым» директором

Напомним, завод является банкротом. НТЗТИ стал известным после обращения сотрудников на «прямую линию» с Владимиром Путиным. Там они сообщили, что в течение многих месяцев не получают зарплату. Руководитель Денис Кокорин сказал, что рабочие не получат деньги, пока президент лично не обратится к нему. Путин посчитал данное заявление «борзотой», а также обязал Генпрокуратуру разобраться с невыплатами на предприятии. Денис Кокорин получил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Экс-руководителя предприятия обвиняли в мошенничестве по предварительному сговору, полной невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств.