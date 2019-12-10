За неделю на дорогах Свердловской области произошло 849 ДТП

В результате происшествий 14 человек погибли и еще 95 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — семь детей в возрасте до 16 лет.

Основные причины аварий — выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда, несоблюдение скоростного режима, а также нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Большинство ДТП зарегистрировано в Екатеринбурге — 27, в результате которых двое погибли, и 32, в том числе и четверо детей получили травмы. В Нижнем Тагиле произошло шесть аварий, в которых погиб один человек и девять получили травмы. Также происшествия были зарегистрированы в Талице, Серове, Заречном, Ревде и Первоуральске.

Несовершеннолетние в результате ДТП получили травмы либо по вине водителей, в автомобилях которых они находились — три случая, либо переходя дорогу в неположенном месте в качестве пешехода.