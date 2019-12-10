Житель Екатеринбурга получил пять лет лишения свободы за угон элитных автомобилей

Мужчина признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, в особо крупном размере).

В ходе рассмотрения дела в суде установлено, что в период с сентября 2016 года по декабрь 2017 года, он разбивал окна автомобилей, проникал в их салон и угонял транспорт в заранее оговоренное с соучастниками место. Сообщники заранее находили автомобили для совершения преступления.

Всего за указанный период Анисимов вместе с другими участниками группы, похитили восемь автомобилей. Их общая стоимость составляет более 21 миллиона рублей. Также было совершено покушение на кражу еще трех транспортных средств, у которых не удалось взломать противоугонные системы.