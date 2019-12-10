Житель Екатеринбурга получил пять лет лишения свободы за угон элитных автомобилей
Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Сергея Анисимова к пяти годам лишения свободы за угон восьми автомобилей общей стоимостью 21 миллион рублей, сообщает, пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Мужчина признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, в особо крупном размере).
В ходе рассмотрения дела в суде установлено, что в период с сентября 2016 года по декабрь 2017 года, он разбивал окна автомобилей, проникал в их салон и угонял транспорт в заранее оговоренное с соучастниками место. Сообщники заранее находили автомобили для совершения преступления.
Всего за указанный период Анисимов вместе с другими участниками группы, похитили восемь автомобилей. Их общая стоимость составляет более 21 миллиона рублей. Также было совершено покушение на кражу еще трех транспортных средств, у которых не удалось взломать противоугонные системы.
По восьми эпизодам Анисимов действовал совместно с неустановленными лицами. Их материалы выделены в отдельные производства. По трем эпизодам обвиняемый действовал вместе с Евгением Курочкиным, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и приговором Верх-Исетского суда Екатеринбурга осужден за кражу автомобилей.