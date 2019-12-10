Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за попытку сбыта наркотических веществ

Мужчина был задержан в своем автомобиле «Тойота Камри» в состоянии наркотического опьянения. При осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты свертки с наркотическим веществом.

По данным прокуратуры, в сентябре мужчина связался через интернет-сайт с неизвестным и согласился выполнять функции курьера, то есть размещать закладки с наркотическими веществами за денежное вознаграждение.

Молодой человек по указанию неизвестного, полученному через мессенджер, перевел средства в сумме 30 тысяч рублей в качестве залога за получение наркотиков. Средства в дальнейшем были внесены на его счет в виде криптовалюты — биткоинов. Обвиняемому восьмого октября через интернет был выслан адрес, а также координаты места нахождения закладки.

В тот же день екатеринбуржец приехал в указанное место и подобрал пакет с наркотическими средствами. Ночью 9 октября он разместил закладки в нескольких подъездах. Оставшиеся свертки он хранил в своем автомобиле.