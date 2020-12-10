Сервера правительства Свердловской области потерпели системный сбой

Сервера правительства Свердловской области потерпели системный сбой

Сегодня, 21:31ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
На серверах госучреждения Свердловской области «Оператор электронного правительства» произошел системный сбой.

Вероятно, неполадки были спровоцированы установкой импортозамещающих программ, рассказал Ура.ру источник, знакомый с ситуацией.

В связи с работами по информационной безопасности и импортозамещению, которые выполнял один из подрядчиков, на серверах произошла большая нагрузка. Случился отказ хранения данных. Были утеряны, по словам инсайдера, данные свердловских систем, накопленные за последнюю неделю.

Это и обращения граждан, и записи в детсады,отметил источник.

По его мнению, виной сбоя может служить постоянная смена руководства, происходящая в последние два с половиной года.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле произошел сбой в системе «Сетевой город». Родители школьников пожаловались на то, что из электронного дневника их детей пропали оценки и задания.

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