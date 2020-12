Сервера правительства Свердловской области потерпели системный сбой

На серверах госучреждения Свердловской области «Оператор электронного правительства» произошел системный сбой.

Вероятно, неполадки были спровоцированы установкой импортозамещающих программ, рассказал Ура.ру источник, знакомый с ситуацией. В связи с работами по информационной безопасности и импортозамещению, которые выполнял один из подрядчиков, на серверах произошла большая нагрузка. Случился отказ хранения данных. Были утеряны, по словам инсайдера, данные свердловских систем, накопленные за последнюю неделю. Это и обращения граждан, и записи в детсады,отметил источник. По его мнению, виной сбоя может служить постоянная смена руководства, происходящая в последние два с половиной года. Напомним, накануне в Нижнем Тагиле произошел сбой в системе «Сетевой город». Родители школьников пожаловались на то, что из электронного дневника их детей пропали оценки и задания. «Красные точки и куча долгов»: в Тагиле произошел сбой в системе «Сетевой город»

