Сервера правительства Свердловской области потерпели системный сбой

В связи с работами по информационной безопасности и импортозамещению, которые выполнял один из подрядчиков, на серверах произошла большая нагрузка. Случился отказ хранения данных. Были утеряны, по словам инсайдера, данные свердловских систем, накопленные за последнюю неделю.