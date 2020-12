В Екатеринбурге в аэропорту «Кольцово» самолет рейса Омск-Москва совершил экстренную посадку из-за пассажира, которому стало плохо.

После того, как воздушное судно приземлилось, прибившие на вызов врачи констатировали смерть пассажира, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу Кольцово. С пассажирами рейса работают представители авиаперевозчика, — отметили в пресс-службе. Напомним, 24 октября в Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет из-за состояния одного из пассажиров. Медикам не удалось спасти его жизнь. В аэропорту «Кольцово» умер пассажир самолета

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter