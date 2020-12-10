В районе новой площадки «СМАКа» в Екатеринбурге загорелись строительные вагоны

Сообщение о возгорании поступило в 21.45. Общая площадь составила 54 квадратных метра. На территории строительной площадки загорелись три строительных вагона, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. Также была повреждена внутренняя отделка еще одного строительного вагона.