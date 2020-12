В районе новой площадки «СМАКа» в Екатеринбурге загорелись строительные вагоны

В поселке Кольцово на улице Кольцевая автодорога накануне вечером загорелись строительные вагоны.

Сообщение о возгорании поступило в 21.45. Общая площадь составила 54 квадратных метра. На территории строительной площадки загорелись три строительных вагона, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. Также была повреждена внутренняя отделка еще одного строительного вагона. Так как ближайший источник воды расположен в трех километрах от места пожара, для бесперебойной ее подачи задействовали передвижной пожарный водоем. В ликвидации возгорания принимали участие пять единиц спецтехники, а также 15 человек личного состава. Пожар был устранен в течение пяти минут. Напомним, 4 декабря в цехе № 16 на «ВСМПО-Ависма» произошло возгорание прокатного стана. Оно было оперативно ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Предприятие работает в штатном режиме, а для выяснения причин произошедшего создан оперативный штаб. На «ВСМПО-Ависма» произошел пожар в стане прокатки титана

