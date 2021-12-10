Едкой жидкостью облили автомобили неизвестные в закрытом дворе в Екатеринбурге

Кислотой облили неизвестные автомобили в одном из закрытых дворов на Уралмаше в Екатеринбурге. Владельцы трех автомобилей заметили, что лак и краска на транспорте облезли, а фары оплавлены.

Инцидент произошел во дворе дома № 19 на проспекте Орджоникидзе. Кто-то залил автомобили жидкостью авто по кругу. Пострадала и машина директора местного ТСЖ. пострадавшие написали заявление в полицию. Кислота, по словам жителей, разъела поверхность до металла. Одна из жительниц предположила, что это сделал кто-то из своих, так как двор закрытый. В полиции придерживаются того же мнения, рассказывает девушка. Во дворе отсутствуют камеры наблюдения, а потому хулиганов не заметили. Председатель ТСЖ Ирина Фенцова утверждает, что у жителей давно тянется конфликт с собственником помещений на первом этаже. Это уже длится семь лет, пишет Е1. Жители в 2014 году попытались получить арендную плату с магазина «Верный» за общедомовое имущество, рассказывает Фенцова. Решение о плате было вынесено на собрании собственников. С тех пор, по мнению главы ТСЖ начался конфликт. При этом, по ее словам, собственник за помещения не платит. Владельцами нежилых помещений являются родственники предпринимателя, с которым начался конфликт. Когда что-случается не в его пользу, то он пакостит жителям, рассказывает Фенцова.

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