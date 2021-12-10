Напавшему на гимназию в Казани предъявили окончательное обвинение

Следователи СК России предъявили стрелку из Казани Ильназу Галявиеву окончательное обвинение. Напавшего на гимназию обвиняют по 4 статьям УК РФ — помимо убийства и покушения на убийство несовершеннолетних, Галявивева обвиняют в изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также в умышленном уничтожение и повреждение чужого имущества, сообщает пресс-служба СКР.
По версии следствия, Ильназ стремился подражать представителям одной из деструктивных субкультур. Свои знания злоумышленник брал в интернете, скопировал их и применил во время нападения на гимназию в Казани.
Галявиев свою вину в содеянном признал полностью. Его признали вменяемым.
Напомним, Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года напал на учащихся и работников гимназии № 175 в Казани. Обвиняемый открыл стрельбу в стенах образовательного учреждения. В результате трагедии погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Всего потерпевшими признано более 600 человек.