Напавшему на гимназию в Казани предъявили окончательное обвинение

Напавшему на гимназию в Казани предъявили окончательное обвинение
Напавшему на гимназию в Казани предъявили окончательное обвинение
Сегодня, 18:17ПроисшествияФото: 1МI
Ильназу Галявиеву, который расстрелял учеников и педагогов гимназии № 175 в Казани, предъявили окончательное обвинение. Сейчас стороны будут знакомиться с материалами дела.

Следователи СК России предъявили стрелку из Казани Ильназу Галявиеву окончательное обвинение. Напавшего на гимназию обвиняют по 4 статьям УК РФ — помимо убийства и покушения на убийство несовершеннолетних, Галявивева обвиняют в изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также в умышленном уничтожение и повреждение чужого имущества, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, Ильназ стремился подражать представителям одной из деструктивных субкультур. Свои знания злоумышленник брал в интернете, скопировал их и применил во время нападения на гимназию в Казани.

Галявиев свою вину в содеянном признал полностью. Его признали вменяемым.

Напомним, Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года напал на учащихся и работников гимназии № 175 в Казани. Обвиняемый открыл стрельбу в стенах образовательного учреждения. В результате трагедии погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Всего потерпевшими признано более 600 человек.

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