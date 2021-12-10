Пассажир отделался испугом: водитель из Асбеста улетел в кювет и погиб

Два мужчины, пристегнутые ремнями безопасности, возвращались из гостей в поселке Рефтинский в Асбест. Водитель не справился на трассе с управлением, из-за этого иномарка опрокинулась и перевернулась. Мужчина погиб на месте аварии. За 10 лет он ни разу не привлекался за нарушение правил дорожного движения.
Пассажир не получил никаких травм. Он рассказал, что в гостях выпивал алкоголь, но водитель был трезвым. Для определения степени опьянения погибшего будет проведена экспертиза, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Напомним, трепанация черепа понадобилась 71-летнему пенсионеру, пострадавшему в ДТП под Нижним Тагилом. Мужчина выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.