Пассажир отделался испугом: водитель из Асбеста улетел в кювет и погиб

Пассажир отделался испугом: водитель из Асбеста улетел в кювет и погиб
Пассажир отделался испугом: водитель из Асбеста улетел в кювет и погиб
Сегодня, 13:53ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
Mitsubishi вылетел в кювет на свердловской трассе ночью 10 декабря. Водитель погиб на месте аварии, пассажир не пострадал.

Два мужчины, пристегнутые ремнями безопасности, возвращались из гостей в поселке Рефтинский в Асбест. Водитель не справился на трассе с управлением, из-за этого иномарка опрокинулась и перевернулась. Мужчина погиб на месте аварии. За 10 лет он ни разу не привлекался за нарушение правил дорожного движения.

Пассажир не получил никаких травм. Он рассказал, что в гостях выпивал алкоголь, но водитель был трезвым. Для определения степени опьянения погибшего будет проведена экспертиза, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, трепанация черепа понадобилась 71-летнему пенсионеру, пострадавшему в ДТП под Нижним Тагилом. Мужчина выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

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