Пассажир отделался испугом: водитель из Асбеста улетел в кювет и погиб

Два мужчины, пристегнутые ремнями безопасности, возвращались из гостей в поселке Рефтинский в Асбест. Водитель не справился на трассе с управлением, из-за этого иномарка опрокинулась и перевернулась. Мужчина погиб на месте аварии. За 10 лет он ни разу не привлекался за нарушение правил дорожного движения.