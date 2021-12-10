Ради TikTok первоуральские подростки перевернулись в жигулях

Дрифтовать молодые люди продолжали около одной минуты, пока автомобиль не перевернулся. На это они отреагировали с радостью, пишет Е1.
В машине, судя по кадрам, находились три человека. Они не были пристегнуты. Когда жигули перевернулись, то из рук одного из подростков выпала бутылка.
Ролик в соцсети уже набрал почти 18 тысяч подростков и почти 2 тысячи лайков.
Последствия таких действий, заявили в управлении ГИБДД по Свердловской области, могут привести к трагическим последствиям и тогда они понесут уголовную или административную ответственность.