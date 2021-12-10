Рейс до Перми экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за снегопада

Рейс до Перми экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за снегопада
Рейс до Перми экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за снегопада
Сегодня, 12:28ПроисшествияФото: 1MI
Экстренно приземлился самолёт из Санкт-Петербурга до Перми в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщил директор по стратегическим коммуникациям ПАО «Аэропорт Кольцово» Андрей Клименских.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Это уже не первый случай, когда самолёты из-за снегопада отправляются в Екатеринбург. 8 декабря пермский аэропорт уже закрывался из-за непогоды. Из-за этого самолёты не могли приземлиться.

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Аэропорт «Кольцово»ПермьсамолётЕкатеринбург
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