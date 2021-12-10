Об угрожавшем взрывом дома екатеринбуржце заявил его сосед

Наряд спецслужб приехал на вызов из-за мужчины, который угрожал взорвать дом в Екатеринбурге. По словам заявителя, он бегал по подъезду с оружием.

62-летний мужчина, который обратился к полицейским, живет с хулиганом на одной площадке, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. На данный момент он заявляет полиции, что немного приукрасил ситуацию и преувеличил масштаб. И теперь он утверждает, что в руках оружия не видел и все произошло 25 лет назад. По словам Валерия Горелых, подозреваемым является 51-летний Руслан. Он не отвечает на звонки и не открывает двери в квартиру. У дома нарушителя установлено наблюдение. Обстоятельства выясняются.

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