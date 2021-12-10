Об угрожавшем взрывом дома екатеринбуржце заявил его сосед

62-летний мужчина, который обратился к полицейским, живет с хулиганом на одной площадке, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
На данный момент он заявляет полиции, что немного приукрасил ситуацию и преувеличил масштаб. И теперь он утверждает, что в руках оружия не видел и все произошло 25 лет назад.
По словам Валерия Горелых, подозреваемым является 51-летний Руслан. Он не отвечает на звонки и не открывает двери в квартиру. У дома нарушителя установлено наблюдение. Обстоятельства выясняются.