Об угрожавшем взрывом дома екатеринбуржце заявил его сосед

Об угрожавшем взрывом дома екатеринбуржце заявил его сосед
Об угрожавшем взрывом дома екатеринбуржце заявил его сосед
Сегодня, 14:04ПроисшествияФото: 1MI
Наряд спецслужб приехал на вызов из-за мужчины, который угрожал взорвать дом в Екатеринбурге. По словам заявителя, он бегал по подъезду с оружием.

62-летний мужчина, который обратился к полицейским, живет с хулиганом на одной площадке, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

На данный момент он заявляет полиции, что немного приукрасил ситуацию и преувеличил масштаб. И теперь он утверждает, что в руках оружия не видел и все произошло 25 лет назад.

По словам Валерия Горелых, подозреваемым является 51-летний Руслан. Он не отвечает на звонки и не открывает двери в квартиру. У дома нарушителя установлено наблюдение. Обстоятельства выясняются.

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Екатеринбург
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