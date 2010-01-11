Свердловский губернатор закончил формирование правительства региона
11 января 2010, 17:04ПроисшествияArtem
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин назначил на должность министра строительства и архитектуры региона Михаила Жеребцова, тем самым закончив формирование областного кабинета министров, сообщает РИА Новости.
Мишарин вступил в должность в ноябре 2009 года, после чего правительство региона было отправлено в отставку. В декабре глава региона назначил ряд ключевых министров, в том числе председателя правительства, министра экономики и труда, финансов, социальной политики, здравоохранения, промышленности и образования. Единственным министерством, которое до сегодняшнего дня оставалось без нового руководителя, было минстроительства. Министром назначен Михаил Васильевич Жеребцов. Это новый для региона человек из Москвы", - сказала представитель министерства.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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