Свердловский губернатор закончил формирование правительства региона

Мишарин вступил в должность в ноябре 2009 года, после чего правительство региона было отправлено в отставку. В декабре глава региона назначил ряд ключевых министров, в том числе председателя правительства, министра экономики и труда, финансов, социальной политики, здравоохранения, промышленности и образования. Единственным министерством, которое до сегодняшнего дня оставалось без нового руководителя, было минстроительства. Министром назначен Михаил Васильевич Жеребцов. Это новый для региона человек из Москвы", - сказала представитель министерства.