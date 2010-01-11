Возбуждено первое уголовное дело о продаже курительных смесей
11 января 2010, 16:45ПроисшествияArtem
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Как сообщает радиостанция «Эхо-Москвы-Екатеринбург», оно заведено по статье сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Такая схема борьбы с распространением смесей уже работает в Екатеринбурге, - рассказал создатель фонда «Город Без Наркотиков» Евгений Ройзман. По его словам, новосибирские правоохранители, по сути дела, переняли опыт Екатеринбурга. Добавлю, что борьба с курительными смесями в последнее время приобрела масштабный характер, законодательная база, которая приравнивает их к наркотикам, пока не отлажена, между тем, по данным медиков, случаев отравления такими смесями стало заметно больше. Рекорды бьют 20 регионов, в том числе Уральские Федеральный Округ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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