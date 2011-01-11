Новогодняя пальба и воровство в Нижнем Тагиле в ночь на 31 декабря

Во время развлекательной программы две компании повздорили, конфликт перерос в перестрелку. К счастью, оружие оказалось травматическим. Как рассказала начальник милиции общественной безопасности УВД Нижнего Тагила Наталья Саввина, в результате перестрелки в больнице оказался один участник конфликта, но его жизни ничего не угрожает. Прибывшие оперативники разрешили конфликт. Обе стороны пошли на мировую, но лицензию на оружие у стрелков, скорее всего, изымут, считает Наталья Саввина.

Но в целом 31-е декабря стало самыми спокойными сутками для сотрудников правоохранительных органов. В этот день в Нижнем Тагиле было зарегистрировано всего 2 преступления. Из строящегося дома было похищено 4 пластиковых оконных блока. А уже после полуночи в час ночи 1-го января на Октябрьском проспекте грабители отобрали у молодого человека деньги. Их задержали по горячим следам.

В целом эти новогодние каникулы в Нижнем Тагиле прошли намного спокойнее, чем в целом в Свердловской области. И сотрудники милиции работали профессионально, отметили в пресс-службе УВД города. Так, с начала 2011-го года в Нижнем Тагиле совершен 21 грабеж, каждый второй удалось раскрыть, а в целом в регионе сумели раскрыть только каждый 4-й грабеж. Убийств в новогодние каникулы в Нижнем Тагиле не было, а всего на Среднем Урале таких тяжких преступлений совершено 14. Мошенничеств в праздники зарегистрировано 4. В двух случаях работали телефонные аферисты, сообщавшие потерпевшим, что их родные попали в ДТП, а для решения проблем нужны деньги. Не прибавили праздники работы и спасателям, рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в нижнетагильском управлении МЧС. Никаких ЧП за 10 дней не произошло.