Оказание медицинской помощи при переломе руки обернулось смертью женщины

19 октября 2011 года 56-летняя женщина обратилась в Центральную районную больницу города Талица Свердловской области. У нее была сломана рука, и сотрудники больницы наложили пациентке гипс. Однако состояние женщины, вместо того чтобы улучшаться, наоборот, ухудшилось. Под гипсом возникло нагноение, и некоторое время спустя женщину госпитализировали с диагнозом сепсис. 9 ноября 2011 года она скончалась.