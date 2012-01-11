Оказание медицинской помощи при переломе руки обернулось смертью женщины
11 января 2012, 11:07Происшествия
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Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ, то есть причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
19 октября 2011 года 56-летняя женщина обратилась в Центральную районную больницу города Талица Свердловской области. У нее была сломана рука, и сотрудники больницы наложили пациентке гипс. Однако состояние женщины, вместо того чтобы улучшаться, наоборот, ухудшилось. Под гипсом возникло нагноение, и некоторое время спустя женщину госпитализировали с диагнозом сепсис. 9 ноября 2011 года она скончалась.
Материалы по выяснению причины случившегося поступили в Бюро судебно-медицинской экспертизы, а далее и в правоохранительные органы. Сейчас следователи выясняют причины смерти женщины и оценивают действия врачей, оказывающих женщине медицинскую помощь.
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