Полиция проверит автозаправки в ходе расследования поджогов авто на Вагонке

Поджоги были совершены около 2-3 часов ночи. Пострадавшими автомобилямистали: ГАЗ 31029, ВАЗ-2107, ВАЗ-2101, Тойота-Камри, ВАЗ-2113, ГАЗ31029, УАЗ,ГАЗ 322122. Эти транспортные средства были припаркованы во дворах домов поулицам: Чайковского, Ленинградский проспект, Тимирязева.

Как сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», на местапроисшествий выезжали пожарные расчеты пожарной части № 30 ОГПС города НижнегоТагила. Как удалось выяснить дознавателям отделения надзорной деятельности, ниу кого из владельцев автотранспорта не возникало в последнее время никакихконфликтов с кем-либо.

Во время осмотра следственно-оперативной группой,мероприятия, проведенные на месте происшествия по выявлению круга подозреваемых,результатов не принесли. После тушения пожаров служебно-разыскной собаке ниудалось взять ни одного следа. Сотрудниками полиции были проведены первичныепроверки по подучетным элементам. В результате чего сотрудниками Отделавневедомственной охраны и группы немедленного реагирования Отдела полиции № 17было доставлено 16 человек. Они были поставлены на учет и дактилоскопированы, атакже были сняты следы обуви.

Помимо сотрудников уголовного розыска, проверяющих людей, предоставляющихоперативный интерес, к раскрытию данного преступления подключены и инспектораотделения по делам несовершеннолетних, которые проверяют подучетных«пироманов».

На сегодняшний день проверки продолжаются, перед личным составом полициистоит задача о необходимости получения любой информации, предоставляющейинтерес по фактам совершенных поджогов.

Также сотрудники полиции намерены проверить автозаправки Нижнего Тагила, которыеосуществляют продажу топлива не напрямую в бак автомобиля, а в канистры илидаже бутылки.

По мнению автолюбителей, заказчиками поджогов могут быть владельцыавтостоянок, которые таким образом «загоняют» клиентов на стоянки.

В октябре-ноябре на стоянке возле «Мегамарта» на Вагонке не было машин, онастояла полупустая. А в декабре после пожаров едва нашли место, чтобы туда машинупоставить рассказал автолюбитель Андрей.