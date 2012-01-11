Топ-менеджер Уралвагонзавода попал в ДТП

Шмаков Владимир Иванович родился 11 ноября 1960 года в г. Магнитогорске Челябинской области. В 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт, в 1998 году - Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Сделал карьеру от вальцовщика на Магнитогорском металлургическом комбинате до первого заместителя генерального директора ОАО«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». На эту должность он был назначен в мае 2011 года.