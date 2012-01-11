Топ-менеджер Уралвагонзавода попал в ДТП
В серьезное ДТП попал первый заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» Владимир Шмаков.
По некоторым данным, вечером 6 января на 35 километре автодорогиЮжноуральск-Магнитогорск около города Пласт иномарка Audi А8 столкнуласьс грузовиком Howo.
39-летний водитель топ-менеджера погиб на месте. Владимир Шмаков всостоянии комы госпитализирован в одну из больниц Челябинска. Наибольшиеопасения медиков вызывает серьезное повреждение головного мозга,которое получил Шмаков, сообщает ЕАН.
Специалисты ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
Шмаков Владимир Иванович родился 11 ноября 1960 года в г. Магнитогорске Челябинской области. В 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт, в 1998 году - Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Сделал карьеру от вальцовщика на Магнитогорском металлургическом комбинате до первого заместителя генерального директора ОАО«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». На эту должность он был назначен в мае 2011 года.
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