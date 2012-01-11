В Челябинске неизвестные расстреляли сотрудника областной прокуратуры и его супругу
В Челябинской области неизвестные выстрелили в сотрудника областной прокуратуры Олега Ухина и его супругу. От полученных ранений женщина скончалась, мужчина находится в реанимации.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области, инцидентпроизошел сегодня утром недалеко от детского сада. По предварительным данным, супруги только отвели вдетсад своего ребенка и выходили оттуда, когда раздались выстрелы, сообщает Челябинск.Ru.
По данному факту следственными органами Следственного комитета России поЧелябинской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.30 п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
Олег Ухин работает в отделе по надзору за исполнением законодательства всфере экономики и охраны природы Челябинской областной прокуратуры.
Руководитель областного управления СК РФ Павел Чеурин выехал на местопроисшествия. Расследование преступления взято на особый контроль.
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