В Челябинске неизвестные расстреляли сотрудника областной прокуратуры и его супругу

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области, инцидентпроизошел сегодня утром недалеко от детского сада. По предварительным данным, супруги только отвели вдетсад своего ребенка и выходили оттуда, когда раздались выстрелы, сообщает Челябинск.Ru.