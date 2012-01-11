В Нижнем Тагиле в результате скачка напряжения сгорело электрооборудование в четырех домах

При этом ущерб понесли Управляющая компания «Строительные технологии» и ООО Аварийно-диспетчерская служба электро- и сантехнических систем Ленинского района. По словам диспетчера ООО АДС Надежды Овчинниковой, сегодня будут производиться профилактические работы, для этого в этих домах будет отключено электричество с 12:30 до 15:30.

По заявлению дежурного сотрудника ЗАО «Тагилэнергосети», работы по устранению неполадок уже производили и будут еще производиться.

И если жители многоквартирных домов полностью зависимы от центрального электроснабжения, то в частном секторе отсутствие электричества - не проблема. Обеспечить свой дом светом на относительно короткий промежуток времени можно с помощью ДЭС. Дизельные электростанции способны обеспечить на выходе достаточное количество электроэнергии для нормальной современной жизни.