В Нижнем Тагиле закрыты 6 наркопритонов
11 января 2012, 15:02Происшествия
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Наркополиции удалось накрыть 39 наркопритонов в Свердловской области, 6 из них находились в Нижнем Тагиле.
Операция проводилась в течение четырех дней: 28-29 декабря 2011 года и5-6 января 2012-го. Задержаны 122 человека. Все они нигде не работают.Как правило, это мужчины в возрасте от 20 до 40 лет и женщины от 20 до30 лет.
По итогом операции возбуждено 32 уголовных дела,сообщили в пресс-службе УФСКН по Свердловской области.
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