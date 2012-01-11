В Нижнем Тагиле закрыты 6 наркопритонов

Операция проводилась в течение четырех дней: 28-29 декабря 2011 года и5-6 января 2012-го. Задержаны 122 человека. Все они нигде не работают.Как правило, это мужчины в возрасте от 20 до 40 лет и женщины от 20 до30 лет.