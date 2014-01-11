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Нижнетагильский лесоруб за 980 сосен заплатит своей свободой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский лесоруб за 980 сосен заплатит своей свободой

11 января 2014, 09:35ПроисшествияЕвгения
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