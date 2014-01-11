Нижнетагильский лесоруб за 980 сосен заплатит своей свободой

Установлено, что с августа 2011 года по июль 2012 года местный житель Руслан Гарифуллин вырубил на территории Нижнетагильского лесничества более тысячи кубических метров древесины, нанесенный им ущерб насчитывает около 10 миллионов рублей.

К незаконной вырубке мужчина привлек еще несколько человек, однако те не знали об отсутствии у Гарифуллина необходимого разрешения.