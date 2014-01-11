Нижнетагильский лесоруб за 980 сосен заплатит своей свободой
11 января 2014, 09:35ПроисшествияЕвгения
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Незаконно вырубивший под Нижним Тагилом 980 сосен «дровосек» осужден на 5 лет колонии строгого режима. Мужчина отправлялся «по дрова» 11 раз, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что с августа 2011 года по июль 2012 года местный житель Руслан Гарифуллин вырубил на территории Нижнетагильского лесничества более тысячи кубических метров древесины, нанесенный им ущерб насчитывает около 10 миллионов рублей.
К незаконной вырубке мужчина привлек еще несколько человек, однако те не знали об отсутствии у Гарифуллина необходимого разрешения.
По решению суда горе-лесоруб проведет в тюрьме 5 лет. Кроме того, он будет обязан выплатить потерпевшей стороне всю сумму нанесенного ущерба.
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