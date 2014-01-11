В Нижнем Тагиле была перекрыта улица: скорая, пожарная и полиция собрались на улице Островского

На вопрос «Что происходит» от проходящих мимо людей дежурящие полицейские не отвечают, однако по количеству служб и перекрытию сразу нескольких участков понятно - скорее всего, поступил какой-то сигнал о неизвестном пакете с неизвестным содержимым. Зачастую именно на подобные вызовы съезжаются все эти службы сразу.

Мы только что оттуда, полицейские говорят, что сами не знают, что происходит. Они перекрыли перекресток Ломоносова-Островского, всё у трамвайного кольца, не пускают ни машины, ни пешеходов сообщает TagilCity.ru Екатерина, местная жительница.

Эвакуации жителей не происходит, о каком здании идет речь - неизвестно. Скорее всего, подобное число работающих на месте служб говорит лишь об усилившемся контроле в связи с происшествиями в Волгограде, об определенной мере предосторожности, но не о реальной угрозе - все мы помним, как в конце декабря сигнал о неизвестном пакете на вокзале оказался ложным.

Как показывают камеры «Сетей Тагила» на 21:55 - дорога открыта, машин трех служб уже нет и транспорт спокойно передвигается по дороге.

За развитием событий будет следить TagilCity.ru. Надеемся, субботняя ночь не будет связана с какими-либо серьезными происшествиями.