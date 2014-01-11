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В Нижнем Тагиле была перекрыта улица: скорая, пожарная и полиция собрались на улице Островского
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле была перекрыта улица: скорая, пожарная и полиция собрались на улице Островского

11 января 2014, 21:53Происшествия
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