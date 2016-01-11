Единственный удар хирурга оказался для больного смертельным (ВИДЕО)

Трагическое событие, напомним, произошло поздно вечером 29 декабря 2015 года. Тело погибшего было направлено на вскрытие, которое показало наличие черепно-мозговой травмы, после чего следственным отделом по городу Белгород СУ СК России было возбуждено уголовное дело.

О произошедшем в одной из горбольниц ходили слухи еще до новогодних праздников: якобы двое пациентов стали приставать к медсестре во время процедур, она позвала на помощь, и поспешивший на выручку врач неудачно толкнул одного из обидчиков: тот упал и умер. В подробностях же о трагедии стало известно только 9 января: в Интернет попало видео, на котором в приемном покое медучреждения врач Илья Зелендинов избивает больного Евгения Вахтина и сопровождавшего его Александра Авилова.

Больничная камера запечатлела все. Как доктор входит в комнату и спрашивает осматривающую худощавого мужчину медсестру: «Кто?» Она кивает на своего пациента Вахтина, врач хватает его, оттаскивает в сторону и наносит сильный удар по лицу. Мужчина падает и уже не поднимается. Тут же в кадре появляется сопровождавший больного Авилов, он пытается остановить врача, но сам получает несколько резких ударов. После все медики выходят из комнаты, и только друг пытается привести неподвижного мужчину в чувство. Именно на его зов прибегают медсестры, а потом и сам вспыливший минутой ранее врач. В конце записи больного уносят, звучит слово «реанимация».

О том, что было до и после этих событий, теперь известно исключительно со слов близких погибшего, медики упорно молчат. Жена Вахтина Инна Сергеева рассказала, что супруг стал жаловаться на боль в желудке и рвоту, и сначала они обратились к медикам районной больницы. Однако там им порекомендовали ехать в городскую, чтобы провести полное обследование.

Александр Авилов рассказал, как произошел сам конфликт: по сути, ничего страшного, по его словам, и не случилось. Вахтину решили сделать промывание желудка, однако от боли он резко дернулся на кушетке и ногой задел стоящую рядом медсестру. Она обронила что-то вроде «ну вот теперь меня тут еще будут ногами бить», и Авилов стал извиняться за друга, объясняя - мол, не хотел, произвольно получилось.

После этой процедуры больного отправили к терапевтам, и уже в их кабинете произошла трагедия. Прибежавший туда хирург, по версии следствия, решил заступиться за обиженную медсестру.

Семье погибшего о случившемся сообщил Александр Авилов. По его словам, все то время, пока медики суетились вокруг его друга, он просидел в коридоре, пытаясь остановить кровотечение.

Нос разбит, губа разбита, гематомы так он описал свое состояние после встречи с врачом.

Никто из персонала не подошел к нему, не предложил помощь, пока приехавшая в больницу супруга Вахтина не стала кричать, призывая медиков обратить внимание и на этого пациента.

Сама она рассказала, как долго ей пришлось выяснять, что же произошло с мужем и где он находится: никто из медперсонала не рассказал ей, что случилось, куда увезли человека. В приемном отделении упорно молчали, и только та медсестра, которая, как выяснилось потом, и пожаловалась на пациента доктору, тихонько произнесла: «Реанимация на втором этаже».

Там нам сказали, что состояние очень тяжелое, а я сама почувствовала, что Жени уже нет вспомнила Инна Сергеева.

В тот же вечер ей удалось поговорить и с врачом. Совершенно случайно она встретила его в лор-отделении, куда повела Авилова с разбитым лицом.

Он сказал: «Примите извинения. Я не хотел. Я готов себе руки отрубить рассказала вдова.

После этого разговора Зелендинов лично на связь с родственниками погибшего не выходил, но прислал своего представителя.

Приехал мужчина и сказал: «Если хотите, мы компенсируем затраты на похороны», - рассказала знакомая семьи Ирина, не пожелавшая представиться. - Ему отдали чеки, а после он привез ровно ту сумму, которая была в них указана. Больше никакого общения не было. Да и, честно сказать, родственникам и не до этого - такое горе случилось.

Сам Зелендинов в городской больнице больше не работает. Он подозревается в «причинении смерти по неосторожности» и находится под подпиской о невыезде. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование этого дела.