Единственный удар хирурга оказался для больного смертельным (ВИДЕО)
Трагедия в городской больнице N2 Белгорода потрясла многих: врач набросился на пациента, прибывшего на «скорой». Единственный удар хирурга оказался для больного мужчины смертельным.
Трагическое событие, напомним, произошло поздно вечером 29 декабря 2015 года. Тело погибшего было направлено на вскрытие, которое показало наличие черепно-мозговой травмы, после чего следственным отделом по городу Белгород СУ СК России было возбуждено уголовное дело.
О произошедшем в одной из горбольниц ходили слухи еще до новогодних праздников: якобы двое пациентов стали приставать к медсестре во время процедур, она позвала на помощь, и поспешивший на выручку врач неудачно толкнул одного из обидчиков: тот упал и умер. В подробностях же о трагедии стало известно только 9 января: в Интернет попало видео, на котором в приемном покое медучреждения врач Илья Зелендинов избивает больного Евгения Вахтина и сопровождавшего его Александра Авилова.
Больничная камера запечатлела все. Как доктор входит в комнату и спрашивает осматривающую худощавого мужчину медсестру: «Кто?» Она кивает на своего пациента Вахтина, врач хватает его, оттаскивает в сторону и наносит сильный удар по лицу. Мужчина падает и уже не поднимается. Тут же в кадре появляется сопровождавший больного Авилов, он пытается остановить врача, но сам получает несколько резких ударов. После все медики выходят из комнаты, и только друг пытается привести неподвижного мужчину в чувство. Именно на его зов прибегают медсестры, а потом и сам вспыливший минутой ранее врач. В конце записи больного уносят, звучит слово «реанимация».
О том, что было до и после этих событий, теперь известно исключительно со слов близких погибшего, медики упорно молчат. Жена Вахтина Инна Сергеева рассказала, что супруг стал жаловаться на боль в желудке и рвоту, и сначала они обратились к медикам районной больницы. Однако там им порекомендовали ехать в городскую, чтобы провести полное обследование.
Александр Авилов рассказал, как произошел сам конфликт: по сути, ничего страшного, по его словам, и не случилось. Вахтину решили сделать промывание желудка, однако от боли он резко дернулся на кушетке и ногой задел стоящую рядом медсестру. Она обронила что-то вроде «ну вот теперь меня тут еще будут ногами бить», и Авилов стал извиняться за друга, объясняя - мол, не хотел, произвольно получилось.
После этой процедуры больного отправили к терапевтам, и уже в их кабинете произошла трагедия. Прибежавший туда хирург, по версии следствия, решил заступиться за обиженную медсестру.
Семье погибшего о случившемся сообщил Александр Авилов. По его словам, все то время, пока медики суетились вокруг его друга, он просидел в коридоре, пытаясь остановить кровотечение.
Нос разбит, губа разбита, гематомы так он описал свое состояние после встречи с врачом.
Никто из персонала не подошел к нему, не предложил помощь, пока приехавшая в больницу супруга Вахтина не стала кричать, призывая медиков обратить внимание и на этого пациента.
Сама она рассказала, как долго ей пришлось выяснять, что же произошло с мужем и где он находится: никто из медперсонала не рассказал ей, что случилось, куда увезли человека. В приемном отделении упорно молчали, и только та медсестра, которая, как выяснилось потом, и пожаловалась на пациента доктору, тихонько произнесла: «Реанимация на втором этаже».
Там нам сказали, что состояние очень тяжелое, а я сама почувствовала, что Жени уже нет вспомнила Инна Сергеева.
В тот же вечер ей удалось поговорить и с врачом. Совершенно случайно она встретила его в лор-отделении, куда повела Авилова с разбитым лицом.
Он сказал: «Примите извинения. Я не хотел. Я готов себе руки отрубить рассказала вдова.
После этого разговора Зелендинов лично на связь с родственниками погибшего не выходил, но прислал своего представителя.
Приехал мужчина и сказал: «Если хотите, мы компенсируем затраты на похороны», - рассказала знакомая семьи Ирина, не пожелавшая представиться. - Ему отдали чеки, а после он привез ровно ту сумму, которая была в них указана. Больше никакого общения не было. Да и, честно сказать, родственникам и не до этого - такое горе случилось.
Сам Зелендинов в городской больнице больше не работает. Он подозревается в «причинении смерти по неосторожности» и находится под подпиской о невыезде. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование этого дела.
Произошедшее, вне зависимости от причин, ужасает, - передает Эхо Москвы заявление пресс-секретаря Минздрава РФ Олега Сагалая. - Как врачу, мне рефлекторно хотелось бы чем-то объяснить и даже оправдать поведение коллеги. Если верить СМИ, пациент вел себя вызывающе, ударил медсестру. Но значило ли это, что можно за это было бить его самого и его сопровождающего? Конечно, нет. Профессиональной оценкой поступка стало то, что уже на следующий день врач был уволен. Уверен, что следственные органы тщательно разберутся в этой тяжелой истории, и вынесут справедливое решение.