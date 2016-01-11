На дороге между Екатеринбургом и Пермью в лобовой аварии погиб мужчина и пострадало 4 человека (ФОТО)
Неудачный манёвр закончился многочисленными травмами и смертью одного человека на трассе Екатеринбург-Пермь.
ДТП произошло вчера в 13:50 на 256 километре автодороги. По предварительной версии ГИБДД, в случившемся виноват 26-летний водитель легкового автомобиля Renault Logan. Считается, что он совершал обгон и не справился с управлением, в результате чего его автомобиль столкнулся с автомобилем Kia Rio. В лобовом столкновении пострадали все, кто находился в обоих автомобилях.
Водитель Kia Rio получил слишком серьёзные травмы и умер в больнице. Были госпитализированы ехавшие с ним 41-летняя женщина и 13-летняя девочка, а также водитель и 23-летняя пассажирка автомобиля Renault Logan. Сейчас они проходят лечение.
Несколькими днями ранее случилась лобовая авария автомобилей Kia Rio и Renault Scenic. Тогда виновником аварии стала женщина-водитель автомобиля Kia, которая в итоге попала в больницу.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru