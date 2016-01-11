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На дороге между Екатеринбургом и Пермью в лобовой аварии погиб мужчина и пострадало 4 человека (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На дороге между Екатеринбургом и Пермью в лобовой аварии погиб мужчина и пострадало 4 человека (ФОТО)

11 января 2016, 11:00ПроисшествияДенис Таратонов
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